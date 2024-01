Homem acusado de matar e enterrar corpo de mulher no quintal de casa em Barueri é preso na Bahia

A Polícia Civil prendeu um homem procurado por matar e enterrar o corpo de uma mulher de 52 anos dentro do quintal de um imóvel na cidade de Barueri. Após o crime, que aconteceu em 2020, o suspeito fugiu para o interior da Bahia, onde foi preso enquanto trabalhava numa fazenda.

Uma reportagem exibida na última sexta-feira (12), no “Balanço Geral”, da Record TV, mostrou detalhes do caso. Luzinete Lopes dos Santos foi morta após um desentendimento com Olivaldo de Jesus e teve o corpo arrastado para o fundo do quintal da casa onde ele alugava um quarto.

Na reportagem, foi exibido um vídeo no qual o suspeito confessa o crime durante uma conversa dentro de um veículo: “Eu botei ela lá no fundo do quintal. Aquela terra que ‘tava’ na cara dela foi eu que joguei, mas a intenção não era enterrar”.

Na versão dada à polícia, Olivaldo diz que agiu em legítima defesa porque teria sido ameaçado de morte caso não entregasse dinheiro à Luzinete. “[No dia do crime] eles haviam ingerido bebida alcoólica, feito o uso de entorpecentes e tiveram uma desavença envolvendo dinheiro de um benefício que ele supostamente recebia”, confirmou o delegado Ednelson Martins, à Record TV.

Três anos depois do crime que chocou moradores da região, a Polícia Civil de Barueri descobriu o esconderijo do assassino de Luzinete e contou com o apoio da polícia baiana para prendê-lo. Olivaldo foi levado ao DP de Barueri e responderá por homicídio qualificado.

Com informações da Record TV