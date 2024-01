Itapevi terá seletivas de basquete e vôlei a partir desta quarta (17)

A partir desta quarta-feira (17), a Prefeitura de Itapevi inicia as seletivas para compor as equipes de basquete e de vôlei masculino e feminino. As avaliações serão realizadas no Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000A – Centro).

publicidade

Quem deseja compor o time de basquete masculino sub-17 deverá ir ao local a partir de quarta-feira (17). O processo de seleção prossegue até sexta-feira (19), sempre a partir das 14h. Os candidatos precisam ter idades entre 15 e 17 anos. Ou seja, terem nascido entre 2007 e 2009.

Para a equipe feminina de vôlei, a seletiva será nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, também às 14h. O único pré-requisito é possuir de 15 à 19 anos (nascido de 2005 a 2009).

publicidade

Já o interessado em fazer parte da equipe masculina de vôlei precisa comparecer entre 30 de janeiro e 1º de fevereiro, no mesmo horário. Nesse caso, o atleta precisa ter idades de 15 a 21 anos completos (nascidos de 2003 até 2009).

Requisitos

Além de apresentar-se com roupa padrão para a prática da modalidade, a administração municipal de Itapevi pede para que os atletas cheguem com pelo menos 15 minutos de antecedência para preencher a ficha de participação.

Essa seleção será para garantir a participação do município nas duas modalidades, na 66ª edição dos Jogos Regionais e na 86º edição dos Jogos Abertos do Interior ‘Horácio Baby Barione’. Além disso, a equipe de basquete irá disputar os Jogos da Juventude e o Campeonato da Liga Paulista de Basquete (LPB). Os times de vôlei jogarão ainda os Intermunicipais e a Liga Sorocaba de Vôlei.

publicidade

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Esportes por meio dos telefones (11) 4774-5927 ou (11) 4141-1606 ou ainda via e-mail [email protected].