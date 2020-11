Corpo de mulher é encontrado enterrado no fundo do quintal de casa em Barueri

O corpo de uma mulher de 52 anos foi encontrado, nesta segunda-feira (16), parcialmente enterrado no fundo de um imóvel em Barueri. Foi o proprietário do local quem encontrou o corpo enterrado de cabeça para baixo.

publicidade

À reportagem do “Cidade Alerta”, da TV Record, o proprietário afirmou que se deparou com o corpo da mulher ao lado de um pé de goiaba, que fica no fundo de seu imóvel, onde existem também outras casas alugadas para inquilinos. “Quando eu coloquei o pé na escada para subir, olhei pra frente e vi o corpo, aí eu tomei um susto, né. Secou minha boca”.

A mulher foi identificada como Luzinete e seria moradora de uma comunidade de Osasco, segundo a reportagem. Até o momento, a polícia trabalha com a hipótese de que a vítima foi enforcada com um fio e sufocada com um pano encontrado em sua boca.

publicidade

A área foi isolada e passou por perícia. A polícia aguarda o resultado do laudo pericial para continuar com as investigações e chegar à causa da morte e ao autor do crime. O caso foi registrado no 2° DP de Barueri.