Natal no SuperShopping Osasco terá campanha para arrecadar ração para pets

O SuperShopping Osasco celebrará o Natal de forma inédita neste ano. Além da decoração inspirada em bichinhos de estimação, o empreendimento lança também uma campanha solidária, em parceria com o Coco Bambu e ONGs da região.

A decoração é especial e destaca o papel dos pets neste ano, que garantiram companhia para crianças e adultos em meio à distância física imposta pela quarentena durante meses. A Praça de Eventos recebeu o tradicional pinheiro natalino inspirado nos bichinhos de estimação e um carrossel.

O empreendimento tem ainda uma fonte de desejos caracterizada por um simpático cachorro Shitzu, que promete trazer amor e boas energias para todos que jogarem uma moedinha nas suas águas. O valor arrecadado na fonte será somado à ação solidária que o SuperShopping preparou para ajudar quem mais precisa.

Para participar desta ação é simples: quem lançar moedinhas na fonte de desejos do Shitzu já está participando. Mas quem prefere doar alimentos ou ração para pets, poderá deixá-los nos pontos de arrecadação, que estarão no restaurante Coco Bambu.

A parceria do shopping com o restaurante vai fortalecer ainda mais o espírito natalino e a rede de solidariedade. Todo produto doado pelo público será dobrado pelo restaurante e as doações serão destinadas para a ONG Avama e o Projeto Social Ações do Bem.

“Foi complexo, mas 2020 mostrou a grande família que é o SuperShopping Osasco e convidamos todos os nossos clientes a comemorá-la neste Natal”, afirma Caroline Alves, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

O Papai Noel não ficou de fora da festa. Este ano, ele está de home office, mas trará sua mensagem de Natal nas redes sociais do empreendimento @supershoppingosasco. Além disso, o Bom Velhinho também preparou dicas de presentes especiais para quem conferir o Instagram do shopping.

Campanha compre e ganhe 2020 presenteia clientes com mimo da L’Occitane

Quem escolher o SuperShopping para as compras de Natal ganhará um mimo da L’Occitane com a campanha compre e ganhe deste ano. A cada R$ 400 em compras, o cliente ganha um creme de mãos da linha “Abraço” ou da linha “Brésil”.

O SuperShopping reúne as melhores opções de presente nas lojas físicas e na virtual. Quem aderiu ao e-commerce, pode escolher os mimos de Natal em www.supershoppingosasco.com.br/vitrine. Além disso, os serviços de delivery e drive thru seguem os horários do empreendimento, basta combinar com o lojista como prefere receber.

Para quem não abre mão de escolher o presente pessoalmente, o shopping segue com as normas de saúde e segurança contra covid-19 para garantir o conforto do público. É obrigatório o uso de máscara ao visitar o empreendimento.