Unifieo oferece matrícula grátis e 50% de desconto nas mensalidades

Estão abertas as inscrições para o vestibular do Centro Universitário Fieo – UNIFIEO para o primeiro semestre de 2021. Além de inscrição e matrícula gratuitas, a instituição oferece a primeira mensalidade de qualquer curso por apenas R$ 99 e 50% de desconto em todas as parcelas do primeiro semestre.

publicidade

Para facilitar ainda mais o ingresso nos cursos de ensino superior, a pontuação do aluno no vestibular pode garantir até 100% de bolsa em todo o curso escolhido. Há mais de trinta cursos disponíveis nas áreas de Direito, Educação & Psicologia, Engenharia & Tecnologia da Informação e Negócios e Comunicação.

As provas para o vestibular tradicional acontecem nos dias 10 de janeiro e 7 de fevereiro. A inscrição para o exame agendado ou tradicional pode ser feita no Campus Vila Yara (das 15h às 20hs), ou pelo site www.unifieo.br.

publicidade

Já o candidato que desejar participar do processo seletivo por meio da pontuação do ENEM deverá possuir o boletim individual, disponibilizado pelo INEP, de que realizou o ENEM a partir de 2009, ter média mínima 350 e não ter nota de redação igual a zero.

Quem já é formado e pretende fazer uma segunda graduação também terá acesso às promoções da instituição. Mais informações podem ser encontradas no site do Unifieo ou por meio dos telefones (11) 94017-4825 e (11) 94017-1888.

publicidade

…