Duckbill Cookies & Coffee inaugura loja no Pátio Osasco

A Duckbill Cookies & Coffee abriu recentemente uma loja no Pátio Osasco Open Mall. A rede, que tem mais de 100 pontos espalhados no país, promete conquistar o público com um cardápio variado que conta com diversos sabores de cookies artesanais e cafés especiais.

O quiosque ao ar livre, com porte de loja, ocupa um espaço de 60 m² e será administrado pelo casal de empresários Marcus Santos e Tatiana Santos. A paixão por cafeterias fez com que eles decidissem apostar em franquia da marca. “Queremos ser uma referência quando se fala em cafeteria. Mais do que um bom cardápio e um atendimento de qualidade, queremos proporcionar bons momentos aos nossos clientes através da gastronomia”, afirma Marcus.

No cardápio os cookies são o carro-chefe. Há opções de cookies macios, sem conservantes e sem aromatizantes em versões clássicas, como os sabores ao leite, dark, duo e cookies’n cream (R$ 9,50); ou especial, como o chocolate com nozes ou double dark (R$ 10,50).

É possível encontrar também Donnuts (R$ 8,50); ice cookies (Clássico R$ 16,50 / Especial R$ 17,50); sanduíches de cookies de doce de leite ou Nutella (Clássico R$ 12,50 / Especial R$ 13,50) e brownies (R$ 10). Há também Cappuccinos tradicional, de avelã, de chocolate e doce de leite disponíveis em três tamanhos (P R$ 10 / M R$ 12 / G R$ 14).

O menu oferece também opções salgadas como os pães de queijo tradicionais (R$ 7 – 10 unidades) ou recheados com queijo e copa (R$ 8,50); dois queijos (R$ 8); e queijo com peru (R$ 8,50). Outras opções salgadas são: quiches de alho poró; de espinafre (R$ 11,90); pão de batata (R$ 7,50); pizza Chicago (R$ 14 – calabresa ou muçarela); coxinha (R$ 7,50); entre outras opções.

A rede oferece ainda um menu especial de brunch com baguetes, omeletes e salada de frutas servido de 11h às 16h. A Duckbill Cookies & Coffee funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h30, e o sábado, das 10h às 16h.

Serviço:

Duckbill Cookies & Coffee no Pátio Osasco

Local: Av. dos Autonomistas 896 – corredor principal do Pátio Osasco Open Mall

Horário: Segunda a sexta das 8h30 às 18h30 e sábado das 10h às 16h.

Estacionamento: Cortesia de 2 horas para consumo acima de R$ 20,00 / Telefone: (11) 97696-4604

