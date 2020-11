Xuxa quer demissão de Sikêra Júnior e aciona Justiça para cassar título de jornalista do apresentador

Após ter sido acusada de pedofilia por Sikêra Júnior, Xuxa Meneghel acionou os advogados para processar o apresentador. Ela pede na Justiça a cassação do título de jornalista de Sikêra, sua demissão da emissora e uma indenização de R$ 500 mil.

A ação foi protocolada no dia 27 de outubro com pedido de tutela de urgência. Segundo o site “Notícias da TV”, Xuxa alega que Sikêra oferece riscos à sociedade. Na ação, os advogados de Xuxa reuniram uma série de episódios para defender a tese de que o apresentador comete crimes no programa “Alerta Nacional”, da Rede TV!.

O episódio que gerou a discussão entre Xuxa e Sikêra, sobre um caso de zoofilia, foi citado no processo. Momentos em que Sikêra faz comentários homofóbicos e preconceituosos também foram citados pela apresentadora, que chegou a lançar a campanha “Zoofilia não é piada”, em resposta à postura de Sikêra.

Xuxa afirma que os comentários de Sikêra “não se tratam de liberdade de expressão, mas de abuso de direito”. Por este motivo, os advogados dela apresentaram ainda uma série de pedidos à Justiça, com o objetivo maior de tirar o apresentador do ar.

Além da demissão ou extinção do programa comandado por Sikêra, sob multa de R$ 20 mil para cada episódio que seja veiculado, apresentadora pede ainda que o registro de jornalista do apresentador seja suspenso e que ele seja punido segundo os parâmetros do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros.

Outro pedido de Xuxa é a indenização de R$ 500 mil. A apresentadora deseja doar essa quantia para a Associação Lar Acolhedor Tia Socorro, em Belém (PA), que presta serviço para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, e para o Instituto de Assistência à Criança e ao Adolescente Santo Antônio, em Manaus (AM), que atende menores vítimas de abuso sexual.

