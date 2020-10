Polêmica! Xuxa critica Sikêra Júnior sobre zoofolia e ele a acusa de pedofilia

Em resposta às críticas e acusações que recebeu de Sikêra Júnior, Xuxa Meneghel lançou a campanha “Zoofilia não é piada” nesta terça-feira (27). Em sua coluna, na revista Vogue Brasil, a apresentadora afirmou ainda que vai processá-lo.

“Zoofilia é crime, não é piada. Não existe sexo com animais. Não existe sexo com crianças. Isso é estupro”, afirma a apresentadora, em uma série de vídeos publicados nas redes sociais, que reuniu sua filha, Sasha Meneghel, Ana Maria Braga, Angélica, Luisa Mell e outros famosos.

A confusão começou na quarta-feira (21), quando Sikêra debochou de uma reportagem exibida no “Alerta Nacional”, da Rede TV!, que mostrou um caso de zoofilia, em que um fazendeiro foi flagrado abusando sexualmente de uma égua. O apresentador sugeriu que os colegas de trabalho reproduzissem a cena.

Xuxa soube do ocorrido após Luisa Mell, ativista da causa animal, compartilhar o vídeo em suas redes sociais. Indignada, a apresentadora rebateu a posição do apresentador e foi alvo de acusações por parte dele no programa exibido na sexta-feira (23).

“Um animal que não pode se defender deve ser visto como uma criança que é abusada. São seres indefesos que são usados por pessoas doentes e ninguém pode fazer disso um show de horrores ou pauta pra piada”, escreveu Xuxa, que não poupou palavras para criticar a postura do apresentador e a forma como a reportagem foi conduzida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa Meneghel (@xuxamenegheloficial) em 27 de Out, 2020 às 12:27 PDT

Ao rebater as críticas de Xuxa, Sikêra fez referência ao filme “Amor, Estranho Amor”, no qual ela aparece em cenas de teor sexual com um menino, e um livro infantil escrito por Xuxa, que foi publicado recentemente. “Ô, ex-rainha, quero dizer para você que pedofilia é crime. E não prescreve, não”, atacou. “Você está usando desse nome que você criou para levar as crianças para a safadeza, para a put***, para a suru***. E aí, todo mundo preocupado com o rabo do cavalo? Apologia às drogas também é crime, ex-rainha”, continuou.

A série de ataques à apresentadora continuou no programa exibido na segunda-feira (26). Xuxa afirmou que o assunto já está nas mãos de seus advogados. “Qualquer pessoa que vier me difamar, contar mentiras ou distorcer a realidade por causa do livro, filme ou o que seja, terá que pagar por isso. E quem vai ganhar será mais uma instituição escolhida por mim”.

