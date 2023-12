UBS de Amador Bueno, em Itapevi, deve ser entregue no primeiro semestre de 2024

UBS de Amador Bueno, em Itapevi, deve ser entregue no primeiro semestre...

As obras de ampliação e reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) de Amador Bueno, iniciadas em agosto, devem ser entregues no primeiro semestre de 2024.

Segundo a Prefeitura de Itapevi, a nova estrutura vai agregar o prédio do antigo PS do bairro (Rua Bambina Amirabile Chaluppe, 200), aumentando a capacidade de atendimentos.

A unidade passará a ter nove consultórios, além de um espaço específico para a saúde mental, novos banheiros e vestiários para os profissionais. Serão feitos ainda reparos na parte estrutural do prédio, no telhado e no piso e nova pintura.

Devido às obras, os atendimentos médicos foram distribuídos nas unidades de saúde mais próximas do bairro.

O Pronto-Atendimento Amador Bueno (Rua Padre Gerard, às margens da Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva) tem recebido os serviços de pediatria com dois médicos da especialidade e de psicologia.

Os atendimentos com ginecologistas e clínico geral estão sendo realizados na UBS Santa Rita I (Rua Portuguesa, 200 – Vila Santa Rita). O mesmo posto concentra os serviços de pré-natal feito pela enfermagem junto às gestantes, de odontologia e a farmácia de medicamentos controlados, além da coleta de exames laboratoriais. A UBS Santa Rita II (Rua Alcides Cotrim, 105 – Jardim Santa Rita) mantém outros clínicos gerais. Parte dessa última especialidade também foi encaminhada para a USF Ambuitá (Rua Emilio Lehmann, 71 – Ambuitá). O atendimento da psiquiatria é realizado às quintas-feiras no Centro Integrado de Saúde (CIS), localizado na Rua José Fratini, 14 – Vila Santa Flora.