Barueri recebe caminhão do desenvolvimento sustentável na próxima sexta-feira (8)

O Caminhão Conhecendo os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) estaciona em Barueri na sexta-feira (8). O Caminhão é uma iniciativa do Ministério da Cultura que viaja com o objetivo de ampliar o debate e o acesso sobre as metas dos ODS pelo Brasil, unindo esforços para a recuperação e resiliência.

publicidade

Na ação, é desenvolvida uma metodologia prática e didática para levar aos municípios, instituições, empresas e organizações o conhecimento e as ferramentas para o alcance das metas de cada ODS.

O Caminhão ODS vai estar no Senai (Alameda Wagih Sales Nemer, 124), das 13h às 17h, com atividades interativas, jogos, oficinas, atividades culturais, exposições, boas práticas de sustentabilidade e oferta de cursos.