Sesc e Prefeitura de Osasco oferecem curso gratuito de português para imigrantes

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito “Português como língua estrangeira”, oferecido pela Prefeitura de Osasco em parceria com o Sesc, para imigrantes e refugiados.

O curso que tem carga horária de 60 horas aula e certificado emitido pelo Senac (Português Básico), será realizado entre 3 de abril e 8 de maio, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, na plataforma online Microsoft Teams.

As aulas serão ministradas online, quatro vezes por semana, e o conteúdo do curso, que faz parte do Projeto Osasco Integra, é baseado nos hábitos do cotidiano e costumes da cultura brasileira.

Os interessados devem se inscrever até sexta-feira (24), das 8h às 16h, no Portal do Trabalhador Centro, localizado na Rua Fiorino Beltrano, 300. Para participar é necessário ter ao menos 16 anos, CPF e contar com Internet para acessar as aulas, que serão desenvolvidas pela plataforma digital MS Teams.

SERVIÇO

Inscrições para o curso de Português como Língua Estrangeira seguem até 24/03

Horário: 8h às 16h

Local: Portal do Trabalhador Centro (rua Fiorino Beltrano, 300 – Centro de Osasco)

Mais informações no telefone: (11) 3184-0904 ou e-mail: curso.osasco@sescsp.org.br