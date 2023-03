Duas semanas após desabamento, sindicato teme possível demissão em massa no Osasco Plaza Shopping

Após duas semanas do desabamento que causou tumulto e a interdição total do Osasco Plaza Shopping, o empreendimento segue fechado, com alvará cassado e sem previsão de reabertura.

De acordo com o Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região (Secor), ao menos 1.500 funcionários que trabalhavam nas lojas do shopping center foram impactados. “Uma parte [dos trabalhadores] foi realocada, no caso das empresas com outras plantas na região. Mas a maioria continua aguardando em casa”, afirmou a diretoria da entidade ao Visão Oeste.

O Secor disse também que está em contínuo diálogo com a administração do Osasco Plaza Shopping, e demonstra preocupação com uma possível demissão em massa em decorrência do fechamento das lojas, mas que não recebeu qualquer reclamação trabalhista até o momento. “Acreditamos que todos estão aguardando respostas, principalmente do poder público”, ressaltou.

Com relação aos comerciantes das mais de 120 lojas existentes no shopping, o Osasco Plaza informou, em nota ao Visão Oeste, que está em contato para fornecer informações por meio dos telefones (11) 2117-2771 e (11) 2117-2772. Além disso, reforçou que desde o dia 9 de março, estes estão autorizados a retirar pertences e mercadorias do estabelecimento, desde que estejam acompanhados.

“Não há um prazo para o retorno das atividades”

Foi realizada uma vistoria técnica no local um dia após o acidente, com a participação de agentes da Defesa Civil, Polícia Civil e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea). As causas do desabamento ainda estão sendo investigadas.

O Osasco Plaza Shopping afirmou que está colaborando com as investigações. “Entregamos todos os documentos solicitados pelas autoridades que comprovam que possuíamos as licenças e autorizações necessárias para o funcionamento”, explicou, destacando que “está trabalhando da forma mais ágil possível para restaurar a normalidade das suas operações, tendo a segurança das pessoas como prioridade, mas ainda não há um prazo para o retorno das atividades”.

Na última semana, foi finalizado o processo de ancoragem da área próxima ao local do acidente, com o acompanhamento da Defesa Civil. A técnica importante na construção civil visa oferecer a estabilidade da estrutura. A próxima etapa, segundo a administração do Osasco Plaza, é a limpeza do espaço para início das obras de reconstrução. “A reabertura do shopping depende das obras de reparo e da autorização dos órgãos competentes”, finalizou.

Um inquérito civil foi aberto pelo Ministério Público para apurar o desabamento ocorrido no último dia 8 de março. Apesar do tumulto e correria entre lojistas e clientes, não houve feridos.