Praça com quadra, pista de skate e playground no Rochdale deve ser entregue na próxima semana

Praça com quadra, pista de skate e playground no Rochdale deve ser...

A Prefeitura de Osasco entregará no final deste mês de março a nova praça que está sendo construída no Jardim Rochdale. A área de lazer contará com quadra poliesportiva, pista de skate, playground, além de área pet, paisagismo, iluminação de LED e sistema de drenagem de água.

O prefeito Rogério Lins (Podemos) acompanhou os últimos detalhes das obras, na segunda-feira (20). A praça está localizada na rua Santa Rita, ao lado da Fábrica de Cultura. “O Rochdale é uma região que está em total transformação. Aqui moravam mais de mil famílias em casa de palafitas. Com a urbanização, o córrego foi canalizado, agora estamos fazendo uma nova avenida, a Transversal Norte”, disse.

“A Fábrica de Cultura foi entregue e segue oferecendo muitos cursos para toda a comunidade. Nas próximas semanas, vamos entregar aqui um novo espaço, com área pet, playground, uma academia num modelo totalmente diferenciado e com vários equipamentos e, ao lado, uma pista de skate e uma quadra poliesportiva, tudo para proporcionar ainda mais qualidade de vida aos moradores da região”, completou o prefeito.

Outra novidade na nova praça é a instalação da academia de alto rendimento, com equipamentos em aço inox e piso emborrachado. O secretário adjunto de Habitação, Alex da Academia, que acompanhava a visita técnica, explicou que esse padrão de academia ao ar livre é único em Osasco e foi adquirido pelo município para compor a nova praça do Rochdale. Os aparelhos têm maior durabilidade e modelos como esses são exclusivos em algumas cidades, como São Paulo, que tem instalação nos parques Villa-Lobos e do Povo, e em Recife (PE).

Urbanização no Rochdale

Além da canalização do Braço Morto do Rio Tietê, a obra contempla abertura de vias, regularização fundiária, construção de moradias, implantação de quadras poliesportivas, academias ao ar livre e praças em áreas ao longo do córrego, paisagismo e plantio de árvores, entre outras melhorias para as mais de 70 mil famílias dos bairros Rochdale, Canaã e Aliança.