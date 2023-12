Árvore Solidária do SuperShopping Osasco presenteia mais de 50 crianças e jovens carentes

Árvore Solidária do SuperShopping Osasco presenteia mais de 50 crianças e jovens...

A campanha especial de natal Árvore Solidária, do SuperShopping Osasco, presenteou mais de 50 crianças e jovens assistidos pelo Projeto Canguru.

A entrega dos presentes ocorreu na última semana, com um café da manhã repleto de delícias e a presença do Papai Noel. “Vamos encerrar o ano da melhor maneira possível: transformando sonhos em realidade”, comenta Karina Oliveira, superintendente do SuperShopping Osasco.

Num misto de Natal e solidariedade, o empreendimento convidou o público para participar da ação, escolhendo uma cartinha disponível na árvore e realizando o desejo dos assistidos pelo projeto.