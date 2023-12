Cioeste inaugura Casa de Passagem para mulheres vítimas de violência

O Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) inauguruou na manhã desta quarta-feira (20) a Casa de Passagem do Cioeste.

A Casa servirá como abrigo provisório para mulheres em situação de violência doméstica e familiar na região.

Aprovado em assembleia de prefeitos das cidades consorciadas, o espaço visa atender mulheres que precisam de um refúgio temporário, de curta duração, longe de seus agressores.

Além da Casa de Passagem, o consórcio conta também com a Casa Abrigo, um local de longa permanência também destinado à mulheres vítimas de violência.

O evento contou com a presença do presidente do CIOESTE e prefeito de Vargem Grande Paulista, Josué Ramos; do vice-prefeito de Itapevi, Teco Godoy; do secretário Executivo do Cioeste, Jorge Lapas; da coordenadora da Câmara Técnica de Gênero do Cioeste, Luciana Ribeiro; da vice-prefeita e secretária dos Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher de Cotia, Ângela Maluf; da vice-prefeita de Santana de Parnaíba, Rosalia Dantas; da presidente da Câmara Técnica de Educação do Cioeste, Soeli Ramos; da diretora da DRADS (Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social) e especialista em políticas públicas, Ana Paula Souza Romeu; da delegada de Itapevi, Dra. Patrícia Barros; e da presidente do Instituto Cecília Meireles, Eliete Ferreira Valentim; além de representantes do Cioeste.

Por questões de segurança, a localização exata da Casa de Passagem não pode ser divulgada. As mulheres que precisarem utilizar o local são encaminhadas pelas autoridades competentes.