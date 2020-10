Assaí abre vagas temporárias para o fim do ano

Com unidades em Osasco, Carapicuíba, Cotia e Jandira, o Assaí Atacadista está selecionando profissionais para mais de 1.800 vagas temporárias em todo o país. A empresa irá reforçar os times de suas 176 lojas para o fim de ano, período de maior movimento para o setor.

publicidade

Há vagas para os cargos de Empacotador, Repositor, Operador de Caixa, Operador de Depósito e Fiscal de Prevenção de Perdas, com oportunidade de efetivação.

Podem se candidatar maiores de 18 anos com ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala 6×1. Em razão da pandemia de covid-19, o processo seletivo da rede foi adaptado para ser realizado 100% online.

publicidade

No estado de São Paulo, os interessados podem consultar as vagas disponíveis – pesquisando pelo cargo ou pela cidade – e cadastrar o currículo nos sites das empresas parceiras – Facility, Global Empregos , Luandre e Randstad – até o dia 10 de novembro. A rede oferece salário e benefícios compatíveis com o mercado.