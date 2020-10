Homem sai para comprar pão e desaparece em Cotia

Fernando Ítalo do Nascimento, de 46 anos, morador do bairro Jardim Araruama, em Cotia, está desaparecido. Ele saiu para comprar pão, por volta das 6h da manhã desta quinta-feira (22), mas não retornou para casa.

publicidade

Ao Visão Oeste, a vizinha de Fernando, Dienifer Fonseca disse que ele saiu sem levar documentos e avisou apenas que iria ao mercado próximo de sua casa. “Foi tão de repente, que não notamos nem mesmo com que roupa ele saiu. Ele disse que ia comprar pão, como costuma fazer, mas dessa vez, não voltou”.

Familiares e amigos registraram um boletim de ocorrência e continuam à procura de Fernando em hospitais e em outros lugares públicos no município, mas até o momento, continuam sem saber o que teria acontecido com ele.

publicidade

Quem tiver informações que possam levar à família ao paradeiro de Fernando Ítalo, pode entrar em contato com Dienifer, no telefone (11) 94293-9009, ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia, no 181.