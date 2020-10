Cartão BOM tem atendimento via WhatsApp e entrega em domicílio

Os clientes do Cartão BOM e passageiros das linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU em cidades como Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi e região agora podem ser atendidos também via WhatsApp 24 horas por dia, além de contar com a entrega em domicílio.

No atendimento por meio do WhatsApp é possível cancelar e solicitar a segunda via do BOM, consultar o número do cartão atual e obter orientações de como adquirir a primeira via.

Como funciona

O cliente que optar pelo atendimento via WhatsApp deve adicionar o número (11) 3888-2200 na agenda e fazer contato direto via aplicativo.

Também é possível usar o WhatsApp Web pelo site do Cartão BOM. Na mesma linha de facilitar a vida dos passageiros do transporte metropolitano, a Autopass redesenhou o seu canal de autoatendimento no chat, ampliando os serviços disponibilizados, como a solicitação de segunda via dos cartões.

O investimento nessa forma de atender os clientes, além de ser uma tendência, facilita o dia a dia de quem precisa tirar dúvidas e fazer os seus pedidos a qualquer hora do dia. Já é possível, inclusive, notar uma mudança no comportamento do cliente: 79% dos atendimentos que antes eram feitos via chat passaram a ser pelo WhatsApp.

Cartão em domicílio

Outra facilidade implementada é a entrega do cartão em domicílio, via motoboy, que pode ser solicitada pelo site cartaobom.net ou pelo WhatsApp, diretamente pelo autosserviço.

Após a confirmação de pagamento, o cartão chega em até seis dias úteis. O cliente poderá acompanhar todo o processo de envio, por meio de um link que receberá por SMS ou e-mail, a partir do momento de saída do entregador.

As novidades foram disponibilizadas pela Autopass, empresa que gerencia o Cartão BOM na região metropolitana de São Paulo.