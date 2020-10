“Minha memória se apaga vagarosamente”, revela Silvio Santos prestes a completar 90 anos

Familiares de Silvio Santos divulgaram esta semana uma carta emocionante redigida pelo Homem do Baú. Com quase 90 anos, o dono do SBT, emissora sediada em Osasco, revelou que sua memória está se apagando aos poucos. O texto, com data de 31 de julho, é destinado ao prefácio do livro em homenagem ao apresentador, “Sonho Sequestrado”, escrito por Marcondes Gadelha.

“Como muito de meus órgãos, incluindo o óbvio, que não funciona há muito tempo, minha memória a cada dia que passa vai se apagando vagarosamente. Este seu livro me lembra de acontecimentos que eu já tinha esquecido e me deixa emocionado a cada página que leio”, afirma Silvio Santos na carta.

A obra aborda a época em que ele disputou às eleições presidenciais de 1989, com Gadelha como vice. O apresentador teve sua candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral. Na carta, Silvo Santos relembrou do momento, do seu objetivo caso fosse eleito, e da desistência da carreira política. “Considero que estava qualificado para exercer a Presidência da República e tenho certeza de que a equipe que escolheria, no mínimo, melhoraria as condições das pessoas mais necessitadas neste país”, escreveu.

Silvio Santos está há quase 70 anos no ar. Por ser do grupo de risco da covid-19, o apresentador teve de ser afastado dos estúdios do SBT e revelou, em sua carta, o quanto sente saudade e ficou emocionado por relembrar alguns momentos de sua vida e carreira ao ler a obra de Gadelha.