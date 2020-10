Chegada do Rappi reforça Osasco como “Vale do Silício” brasileiro

Anunciada nesta sexta-feira (23), a chegada da nova sede do Rappi reforça o perfil de Osasco como o novo “Vale do Silício” brasileiro, em referência à região da Califórnia, nos Estados Unidos, que reúne grande número de startups e empresas de tecnologia, defende o prefeito Rogério Lins.

Na “Oz Valley”, já estão iFood, Mercado Livre, Dafiti e B2W (empresa de comércio eletrônico que reúne Submarino, Shoptime e Americanas.com).

O processo de mudança da sede da Rappi para Osasco está em fase final, mas a instalação no município, envolvendo processos jurídicos e burocráticos, já está oficializada.

“Estamos crescendo e apostando fortemente no Brasil. Temos um longo caminho de sucesso a percorrer, assim como uma estratégia de negócios que mira o futuro”, afirma Martin Martorell, head de RH do Rappi. “Nosso foco visa duas frentes principais: investimento e expansão. Queremos ter novos produtos e verticais cada vez mais alinhados com as necessidades e demandas dos nossos usuários”.

O novo empreendimento também ajuda a alavancar a retomada da economia de Osasco pós-pandemia, afirma Rogério Lins. Além de gerar receita, por meio da arrecadação de impostos, para que a prefeitura invista em importantes áreas, como Saúde, Educação, Obras e Segurança Pública, o Rappi vai criar empregos para os osasquenses, somando-se a um polo tecnológico que hoje já emprega diretamente mais de 25 mil pessoas na cidade – isso sem contar os entregadores parceiros dos serviços sob demanda.

Outras gigantes

E não é só na área de tecnologia e comércio eletrônico que a economia de Osasco dá sinais de recuperação. Recentemente, também anunciaram sua vinda à cidade duas “gigantes” em seus setores: a rede varejista Havan, que vai construir uma megaloja em Presidente Altino, e a MercadoCar, um “shopping” de autopeças que está com as obras adiantadas na avenida dos Autonomistas, no Centro.

O prefeito Rogério Lins destaca ainda que, desde o início da pandemia, a administração municipal vem adotando medidas de apoio às micro, pequenas, médias e grandes empresas, como extensão do prazo de pagamento de taxas e tributos. Também está em fase final de elaboração um novo Código Tributário, que trará alíquotas mais baixas para vários setores.