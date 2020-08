Loja da Havan, em Osasco, deve gerar 200 vagas de empregos para munícipes

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e o empresário Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan, fizeram uma visita técnica, na sexta-feira (7), no terreno onde será construída a mega loja da Havan na cidade, com cerca de 20 mil metros quadrados.

A Havan Osasco contará com um amplo espaço de conveniência e estacionamento com capacidade para 650 vagas. A loja já teve o alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura para funcionar na rua Werner Battenfelder, s/n, em Presidente Altino.

A unidade da rede que vende produtos nacionais e importados do setor de eletrodomésticos, eletrônicos e artigos para casa, vai gerar ainda diversas vagas de emprego. Devem ser abertas cerca de 200 oportunidades exclusivas para moradores de Osasco.

“A vinda da Havan para cá vai gerar oportunidades de emprego para a nossa população. Ela está bem localizada, na melhor esquina do Brasil. Ao lado da Avenida Nações Unidas, que dá acesso às marginais do Pinheiros e do Tietê, e bem próxima da estação Presidente Altino. Aqui no bairro também temos importantes empresas como a B2W e o Mercado Livre, entre outras”, comentou o prefeito Rogério Lins, durante a visita ao terreno.

A visita técnica ao local foi o pontapé inicial da obra, que tem previsão de 180 dias de conclusão. As estruturas pré-fabricadas e metálicas serão implantadas já nos primeiros 60 dias.

“Nossa loja é linda. Vai encantar tanto os moradores da cidade como as pessoas das cidades vizinhas. Será um paraíso para as mulheres. A marca símbolo da Havan, a Estátua da Liberdade, será colocada em local de destaque e poderá ser vista ao longe”, comemorou Hang.