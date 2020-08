Cobasi lança serviço delivery em Osasco

A Cobasi Osasco acaba de lançar um serviço para atender seus clientes com segurança e conforto: Delivery Cobasi em Casa. Basta fazer o pedido via WhatsApp (11) 3699-1996 e aguardar a chegada do produto na sua casa, no mesmo dia da compra. O pagamento é feito na entrega por dinheiro ou cartão de débito ou crédito.

O novo serviço está disponível para entregas em um raio de 6 km da Cobasi Osasco, localizada na Av. dos Autonomistas, 1828. O Cobasi em Casa opera atualmente em 37 lojas da rede. “O serviço de delivery já era um pedido de muitos clientes Cobasi e, agora, com a importância do distanciamento social, este serviço tornou-se essencial para a segurança e comodidade dos consumidores”, comenta a a gerente de marketing, Daniela Bochi.

A Cobasi Osasco disponibiliza aos clientes mais de 20.000 itens. São rações e acessórios para diferentes espécies, farmácia veterinária, plantas, arranjos de flores, produtos de limpeza e itens para decoração e manutenção da casa e jardim. Atualmente o horário de funcionamento da unidade é de segunda a sábado, das 8h às 21h45, e aos domingos e feriados, das 9h às 19h45.

Publicidade

Serviço

Cobasi em Casa – Osasco // Região de entrega: raio de 6 km da loja // Contato para compra: WhatsApp (11) 3699-1996

Horário de funcionamento Cobasi Osasco: segunda a sábado das 8h às 21h45 e aos domingos e feriados das 9h às 19h45 // Endereço: Av. dos Autonomistas, 1828, Osasco