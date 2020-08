Prefeitura de Osasco diz que não há previsão para reabrir parques municipais aos finais de semana

Apesar de o decreto municipal n° 12.536 autorizar a abertura aos finais de semana e feriados, os parques de Osasco abrem apenas durante a semana em meio à pandemia de covid-19.

Após mais de quatro meses fechados devido à pandemia, os espaços de lazer do município foram reabertos no dia 25 de julho. De acordo com o decreto publicado na Imprensa Oficial do Município (Iomo) em 24 de julho, os parques reabririam na semana, das 10h às 16h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h.

No entanto, a Prefeitura informou que os parques municipais estão funcionando de segunda a sexta, das 10h às 16h, e que não há previsão de quando serão reabertos aos finais de semana.

Os frequentadores devem seguir a obrigatoriedade do uso de máscaras e regras de distanciamento social e higiene. Bebedouros, playground e academias ao ar livre não podem ser utilizados. Além disso, o comércio dentro dos parques, inclusive ambulantes continua proibido.

Covid-19 em Osasco

Osasco registra, até esta sexta-feira (7), segundo o boletim divulgado pela Prefeitura, 13.371 casos e 637 mortes com confirmação do novo coronavírus. A cidade contabiliza ainda 12.439 pessoas recuperadas da doença.

