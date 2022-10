Assaí inaugura nova loja na região oeste

O atacadista Assaí concluiu a absorção de mais um antigo Extra e inaugurou hoje (14) o novo Assaí Raposo Tavares, loja localizada no km 13 da Rodovia, no Butantã. A unidade é a 10ª inaugurada este ano e a 257ª da rede em todo país.

Com cerca de 5,8 mil m² de área, a loja foi totalmente reformada para ser adaptada ao novo ramo, de varejo para atacarejo. São 36 caixas de pagamento e 450 vagas de estacionamento.

A loja oferece cerca de 10 mil produtos. Entre os diferenciais estão os novos setores da unidade, como o açougue, com 100 opções de cortes de carnes; o cantinho do churrasco, com todos os apetrechos bem ao lado do açougue; adega com mais de 300 rótulos de vinhos; e empório de frios, com pessoal para atendimento personalizado.

Segundo a empresa, foram gerados cerca de 500 empregos, diretos e indiretos, priorizando a contratação de colaborares que trabalhavam no antigo hipermercado que funcionava no local.

De acordo com José Novaes, diretor regional de operações do Assaí, depois do preço, as principais vantagens dos atacarejos têm que ser os serviços, o atendimento e a melhora constante na experiência de compra. “Nosso foco é sempre o pequeno transformador. Se ele estiver feliz, todos também vão estar”, resume Novaes sobre o DNA do Assaí, que é oferecer soluções de abastecimento para o pequeno transformador, isto é, o comerciante de bairro.

Novaes também adiantou que a próxima inauguração do Assaí também vai ser na região: será no local onde funcionava o Extra Jagaré. O novo Assaí Jaguaré deve ser inaugurado em dezembro de 2022, com mais de 600 funcionários e também com os novos serviços de açougue e balcão de frios.

Sobre o novo Assaí Cotia, que substiuirá o antigo Extra Cotia, deverá ser inaugurado no primeiro semestre de 2023. Na região, o Assaí já possui unidades em Osasco, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Itapevi e Jandira.