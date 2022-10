Festa de cerveja artesanal em Barueri terá covers de Legião Urbana, Iron Maiden e mais

O Parque Municipal Dom José, em Barueri, recebe nos dias 21, 22 e 23 de outubro o “Oktober Bier Fest Barueri”, festival de cerveja artesanal.

O público poderá apreciar rótulos de cervejas produzidas em Barueri com as cervejarias Moenda Café, Witch Beer, Hops Craft Beer, Racing Beer, London Beer e Vai Tomá na Kombi. Para acompanhar, haverá ainda gastronomia variada com comida alemã, hambúrgueres, churrasco, torresmo, comidas de buteco, frango, pizza no cone, doces e muito mais.

A festa de cerveja artesanal em Barueri terá ainda uma programação musical com rock de qualidade, com bandas como Iron Maiden Cover, Metallica Tribute Brazil, Legião Urbana Cover, Naja, Rockaholics, School of Rock, The Loreans entre outras.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis no Instagram do @rockbeer_roadtour