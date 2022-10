Virada SP: fim de semana terá shows de Falamansa, Maneva, Dexter e mais em Itapevi

A cidade de Itapevi recebe neste sábado (15) e domingo (16) a Virada SP, com uma programação repleta de atrações em seis palcos diferentes. Entre as atrações confirmadas estão Falamansa, Maneva, Dexter, Katinguelê, Johnny Hooker e outros nomes.

publicidade

O evento é gratuito e organizado em formato semelhante à Virada Cultural que ocorre na Capital. No sábado, os shows começam às 12h e vão até 3h. No domingo, as atividades iniciam-se às 11h e vão até por volta de 19h, em seis palcos diferentes.

Confira a programação completa da Virada SP em Itapevi:

publicidade

Palco Itapevi (A) – Parque da Cidade

Sábado (15)

publicidade

17h – Veigh

20h – Don L

23h – Sombrinha

2h – Johnny Hooker

Domingo (16)

13h – Maneva

15h30 – Andrew Tosh

18h30 – Falamansa

Palco Itapevi (B) – Parque da Cidade

Sábado

18h30 – Rincon Sapiência

21h30 – Katinguelê

0h30 – Dexter + Milena Mendonça

Domingo

14h30 – Costa Gold

17h – Mike Love

Palco Praça 18 de Fevereiro

Sábado

12h – Senhores do Samba

13h30 – Samba da Casa 26

15h – Fizart

17h – Terreirão do Sobral

Domingo

13h30 – Caio Durazzo Trio

15h – André Youssef Trio

16h30 – Tritono Blues

18h Saco de Ratos

Van da Virada – Praça do Nordestino

Sábado

18h – Balaio de Baião

20h30 – Cantoria com Moranguinho 2

Domingo

12h30 – Munducá

14h30 – Folia Brasileira – Teatro de Mamulengo do Mestre Valdeck de Garanhus

16h – Projeto Gonzagueando

Kombi da Virada – Pista de Skate

Sábado (15)

18h – Wicked Digital

22h – Yellow-P

Domingo (16)

14h – Rota de Colisão – DJ NEM, Mano Russo & Chuck

16h – D’Eliti

17h – Função RHK

18h – Batalha na Quadra

Arena do Parque

Domingo (16)

11h – É nóis na Xita 2 – Grupo Namakaca

14h – Street Circus Itapevi

16h – Circo Malabarístico com Irmãos Becker