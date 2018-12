Assaí investiu R$ 40 milhões em loja de Jandira, que será inaugurada na terça (18)

O Assaí Atacadista, uma das maiores redes do setor no país, inaugura, na terça-feira (18), sua primeira loja na cidade de Jandira. De acordo com a empresa, o investimento é de R$ 40 milhões e a unidade gerou mais de 500 empregos diretos ou indiretos.

O Assaí de Jandira possui 5 mil m² de área de vendas e está localizada na Avenida Alziro Soares nº 20, no Núcleo Micro Industrial Presidente Wilson. Esta é 140ª loja do Assaí no Brasil e a 68ª no estado de São Paulo.



“Para nós, é uma grande satisfação chegar a Jandira. Temos uma boa presença na região de Osasco e faltava estar presente na cidade para ampliar ainda mais essa participação e consolidar a importância da localidade para o negócio do Assaí. Queremos que os moradores do município e cidades dos arredores encontrem na nossa loja uma alternativa econômica para fazer suas compras, sejam elas para os seus negócios, sejam para abastecer suas residências”, diz Belmiro Gomes, presidente do Assaí Atacadista.

Crescimento

O Assaí é um dos principais atacados do País e tem registrado um crescimento significativo nos últimos anos. Em 2017, a rede inaugurou 20 novas lojas e fechou o ano com vendas brutas de R$ 20,1 bilhões, expansão de 28% na comparação com o ano anterior.

No primeiro semestre de 2018, a rede já cresceu 25%, mantendo o ritmo, e repetiu o desempenho no terceiro trimestre, com um avanço de 25,5%.

Por meio de sua assessoria, a empresa avalia que “o crescimento do Assaí pode ser explicado a partir de alguns fatores. Um deles é a assertividade do negócio e a adequação aos diversos públicos que frequentam as lojas, sejam eles consumidores finais em busca de economia, sejam empreendedores que buscam preço baixo para fazer girar o seu negócio de forma viável”.