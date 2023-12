Assaltantes invadem casa e matam adolescente de 15 anos a tiros em Cotia

Uma tentativa de assalto terminou com um adolescente de 15 anos morto após ter sido baleado por criminosos, na madrugada desta sexta-feira (8).

publicidade

Ao menos três criminosos invadiram uma residência, dentro de um condomínio fechado no Parque Rizzo II. Segundo a polícia, a vítima teria se assustado com os meliantes, que atiraram à queima roupa e fugiram em seguida.

Familiares chegaram a socorrer o adolescente, que foi levado ao Hospital Regional de Cotia, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

publicidade

O caso será registrado no DP de Cotia, que prossegue com as diligências para identificar e prender os envolvidos.