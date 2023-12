Osasco Vôlei estreia novo uniforme sustentável

O Osasco Vôlei entra em quadra nesta sexta-feira (8) com um novo uniforme para a temporada 2023/24. As novas peças, feitas em parceria com a Nakal, são confeccionadas com fibras e tecidos sustentáveis, feitos de reciclagem.

“O conceito e o design seguem uma linha fluida, dando sequência ao processo iniciado nas temporadas anteriores, como a coleção Igualdade, que valorizou a inclusão social. E a parceria com a Nakal nos permite seguir na direção do futuro, investindo em causas que importam para nós, do clube, as atletas, torcida e Osasco. Tudo isso com a garantia de qualidade, tanto do material como da confecção, permitindo a melhor performance em quadra”, afirma o gerente de marketing do time, Beto Opice.