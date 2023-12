Bêbado mata dono de bar durante briga por causa de música em Carapicuíba

O dono de um bar foi morto a facadas por um cliente embriagado enquanto tentava apaziguar uma discussão, em Carapicuíba. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (4), na rua Farezin, Jardim Angélica.

Segundo a polícia, a confusão começou quando um cliente pediu uma música específica. Outro cliente, que havia passado o dia inteiro bebendo, não gostou da escolha e iniciou a discussão.

O dono do bar, Silvarlen Veras, conhecido como Sílvio, de 51 anos, foi apartar a briga. Nesse momento, um dos clientes sacou uma faca e partiu para cima de Silvio. “Ele começou a desferir facadas no peito e pescoço da vítima, que caiu desfalecida no momento”, informou o delegado Alexandre Gargano, ao “Brasil Urgente”, da Band, nesta quinta-feira (7).

Foram quatro golpes fatais. O comerciante não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele havia aberto o bar há menos de um ano, e deixou dois filhos.

A polícia foi acionada imediatamente, mas o autor do crime havia fugido do estabelecimento. Minutos após o crime, câmeras de monitoramento de vizinhos registraram o assassino caminhando até a casa dele, próximo ao bar de Silvio.

Policiais do 2º DP de Carapicuíba conseguiram localizar e prender o homem, que responderá por homicídio por motivo fútil.

Com informações do “Brasil Urgente”