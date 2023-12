Turnê celebra 30 anos do Soweto com dois shows no Allianz Parque, em São Paulo

Turnê celebra 30 anos do Soweto com dois shows no Allianz Parque,...

Nostálgico, emocionante e histórico! O reencontro do grupo Soweto com o cantor Belo, anunciado no início de novembro, ganha um novo capítulo e promete surpreender os fãs do pagode 90.

publicidade

Com vendas abertas ao meio dia de ontem (7), os mais de 40 mil ingressos disponíveis para o show em São Paulo esgotaram em apenas 6 horas, e para a alegria dos fãs, uma nova data foi confirmada: 19 de abril, também no Allianz Parque, capital paulista.

Ansiosos para cantar em coro refrões que marcaram a geração 90, os pagodeiros de plantão terão mais uma oportunidade de garantir o seu lugar na tour “Sow3t0”. Os ingressos para a nova apresentação serão liberados para venda na terça-feira, 12 de dezembro, pela Bilheteria Digital.

publicidade

Realizado pela GR Shows, Peeb Produções , Ginga Entretenimento e Belo’s Music, a turnê Soweto 30 anos passará pelas principais cidades do Brasil, e terá algumas apresentações no exterior, que serão anunciadas em breve. São 34 shows confirmados para 2024, para deleite dos amantes do pagode.

No repertório, o grupo tem sucessos como “Derê”, “Farol das Estrelas”, “Momentos”, “Tempo de Aprender”, “Mundo de Oz”, “Refém do Coração”, “Búzios e Tarô” e outras canções que marcaram os anos 90.