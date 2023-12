Vítima de quadrilha de sequestradores é resgatada em Osasco

A Polícia Civil resgatou nesta quinta-feira (7), um homem de 45 anos vítima de uma quadrilha especializada em roubo e sequestro. O homem foi levado pelo grupo para um cativeiro no Helena Maria, em Osasco, onde foi encontrado pela equipe policial.

Na ocorrência, a Polícia apreendeu dois adolescentes, de 15 e 17 anos e prendeu dois suspeitos, de 18 e 20 anos. Com eles, foram encontrados cerca de 60 porções de drogas.

A equipe de investigação foi acionada pelo setor de segurança de uma empresa após o sequestro de um gerente na noite de quarta-feira (6).

Utilizando extratos bancários, os policiais identificaram um endereço suspeito. Ao chegarem lá, um dos suspeitos tentou fugir para dentro de uma casa, onde cinco suspeitos foram encontrados. Dois conseguiram escapar pelo telhado, mas os outros três, incluindo um menor, foram detidos.

Durante a revista na casa, os policiais encontraram sete celulares, incluindo o da vítima, seu cartão bancário, relógio digital e drogas no segundo andar, incluindo cocaína, maconha e crack, além de uma balança de precisão. Os suspeitos confessaram o crime e revelaram que a vítima estava em outro imóvel no bairro Helena Maria. A equipe foi até lá, resgatou a vítima e deteve um adolescente que atuava como vigia do cativeiro.

Os adolescentes foram apreendidos, e os outros dois homens foram encaminhados à cadeia pública. O caso foi registrado como roubo, extorsão, receptação e associação criminosa na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Osasco. As investigações continuam para localizar outros envolvidos.