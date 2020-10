Associação Comercial de Osasco declara apoio à candidatura de Paulo Contim para vereador

Nesta quinta-feira (22), a Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) declarou apoio ao seu ex-presidente, Paulo Contim, que é candidato a vereador pelo Partido Liberal (PL), para representar os empreendedores osasquenses na Câmara Municipal.

O atual presidente da ACEO, Dr. Amir Gomes dos Santos, defende que Contim sempre atuou na defesa do empresariado e no desenvolvimento de ações que beneficiassem a cidade, como a reforma do Código Tributário, entre 2004 e 2005. Com a iniciativa, mais de 90% das alíquotas do ISS foram reduzidas para 2%.

Dr. Amir cita ainda que o candidato foi um dos defensores da ideia de discriminar na nota fiscal os impostos de cada compra. “A partir daí nós pudemos mostrar para a população que boa parte do que é pago em imposto não fica para o empresário, mas vai diretamente para o governo”.

Contim já foi secretário da pasta de Turismo e Desenvolvimento Econômico, a antiga SICA, mas esta é a primeira vez que o empresário participa de uma disputa eleitoral no município.

“A ACEO tem um carinho especial por todos os vereadores, mas não há atualmente, no Legislativo, alguém organicamente comprometido com o empreendedorismo e o empresariado. Precisamos ter representantes assim no Legislativo. São essas pessoas que geram empregos para o município”, finaliza Dr. Amir.

