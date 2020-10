Políticos osasquenses manifestam pesar pela morte de Sergio Yamato

Políticos de Osasco manifestaram pesar pela morte do político e empresário Sergio Yamato, ocorrida na madrugada desta quinta-feira (22), em decorrência de infarto fulminante.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), declarou que Yamato foi “um grande líder político, empresário da educação, que participou ativamente da política local e das discussões por melhorias em nossa cidade”, afirmou, em nota. “Seus ensinamentos e seus exemplos continuarão conosco. Aos familiares dirijo meus profundos sentimentos”, continuou Lins.

A Câmara Municipal de Osasco, presidida pelo vereador Ribamar Silva, prestou condolências à família do empresário, em nome de todos os vereadores, e afirmou que Yamato era “conhecido por sua humildade e disposição para ajudar, deixará saudades e um legado de conquistas”. Yamato foi vereador no município na década de 1970.

O deputado estadual e ex-prefeito de Osasco, Emidio de Souza (PT), usou a sua conta no Twitter para lamentar a perda. “Osasco amanheceu triste com a notícia da morte do amigo Sérgio Yamato. Um cidadão exemplar, Yamato contribuiu muito para o progresso da nossa cidade”, declarou. “Infelizmente é mais uma grande que nos deixa de maneira repentina. Deixo aqui o meu abraço de solidariedade aos amigos e familiares neste momento de dor”, continuou Emidio.

O corpo de Sergio Yamato será velado até às 14h desta quinta-feira, no cemitério do Bela Vista.