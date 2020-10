Eliana perde celular em sua mansão em Alphaville e improvisa com aparelho “antigão”

Eliana perdeu o celular dentro de sua mansão, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, e teve que se virar com um aparelho antigo. O perrengue chique foi detalhado pela apresentadora, nesta quarta-feira (21), nos stories de seu Instagram.

A falta dos filtros e a qualidade ruim das imagens fizeram com que seus fãs e seguidores achassem que a câmera do aparelho de Eliana estivesse suja. Bem-humorada, a famosa explicou a situação.

“Estão me perguntando o que aconteceu com a minha câmera do celular, que tá ruim, né gente? Eu perdi o meu celular, na verdade. E aí peguei um celular antigão que eu tinha, tô usando ele. Então é isso. Fica embaçado, as pessoas as pessoas ficam [falando]: ‘Ai, limpa a câmera’. Não tem o que limpar, não. Acho que é a resolução desse celular”, comentou.

A apresentadora acredita que Manuela, sua filha caçula tenha escondido o aparelho em algum lugar da mansão. Tranquila, Eliana afirmou que comprará outro caso não encontre o telefone.

“A Manu pega as coisas e esconde. Está nessa fase. E às vezes eu não acho nunca mais. Em algum momento eu vou encontrar ele. Espero encontrar em breve, se não eu vou ter que comprar mesmo outro. Manuzinha é mesmo danada, gente”, brincou a artista.

