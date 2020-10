Aos 79 anos, Betty Faria diz que recebe cantadas de “rapazinhos oferecidos”

A atriz Betty Faria, de 79 anos, revelou que tem recebido cantadas na internet. Ela segue isolada por ser do grupo de risco da covid-19, mas tem aproveitado para atualizar o seu perfil no Instagram e se conectar mais com seus seguidores.

“Tem uns rapazinhos oferecidos. Não dou confiança, porque a gente não sabe com quem está lidando do outro lado. Sou muito cabreira e desconfiada, traumatizada por várias situações difíceis que eu passei na minha vida, e não baixo a guarda assim tão fácil. Nem na internet nem tampouco presencialmente”, declarou a atriz, ao “Extra”.

Mesmo aproveitando ao máximo o seu tempo em casa, estudando e assistindo bastante, a atriz afirmou que não tem sido fácil ficar longe de seu trabalho. “O que eu sinto falta, além de trabalhar, é de encontrar os amigos, de ir ao cinema, teatro e depois sair para jantar, tomar um vinho, dar risadas. Está sendo uma chatice essa quarentena”.

