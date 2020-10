Associação Pestalozzi de Osasco fará parmegiana beneficente

A Associação Pestalozzi, em Osasco, vai realizar a “Parmegiana Beneficente” no dia 7 de novembro para arrecadar recursos. O pedido deve ser retirado, no sistema drive thru, das 12h às 14h, na sede da entidade, situada na rua Dionísio Bizarro, 415, no Jardim Ester.

Os interessados podem escolher entre filé mignon, por R$ 65, ou filé de frango por R$ 55, ambos acompanhados por arroz e fritas. Os pratos servem duas pessoas e devem ser encomendados até o dia 31 de outubro, mediante pagamento antecipado.

O pagamento deve ser realizado por meio de depósito ou transferência bancária para o banco Bradesco, agência 3481, conta corrente 8035-7, destinado à Associação Pestalozzi de Osasco, CNPJ 51.437.861/0001-72. O comprovante do pagamento deve ser enviado via WhatsApp para o número (11) 3682 2158.

Mais informações estão disponíveis na página da Associação no Facebook.