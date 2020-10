SuperShopping Osasco completa 15 anos com homenagens para lojistas e clientes

O SuperShopping Osasco vai completar o seu 15° aniversário e preparou a campanha digital “Quantas Histórias Cabem Dentro da Nossa História?” para celebrar. O shopping center reuniu histórias de colaboradores, parceiros, lojistas e clientes que fazem parte da trajetória construída com tantas parcerias ao longo dos anos.

publicidade

Para marcar o aniversário, celebrado na terça-feira (27), o público poderá participar, contando sua experiência no empreendimento, por meio do Instagram @supershoppingosasco. Basta ficar atento à caixa de perguntas nos stories. Os melhores depoimentos serão repostados na página oficial do shopping.

As narrativas já destacadas pelo shopping contam o pioneirismo do empreendimento ao trazer novas e grandes marcas para a região de Osasco, além de adotar soluções operacionais que reduzem impactos ao meio ambiente, ao promover parcerias com agentes sociais com frequência.

publicidade

“São 15 anos de inovação no mix de lojas da região e na operação, que prioriza o conforto do cliente, a segurança ambiental e a solidariedade. Que maneira melhor de comemorar do que compartilhando a vivência de cada pessoa que ajudou a construir conosco essa história de sucesso?”, questiona Diego Sarmento, superintendente do SuperShopping Osasco.

“Deixei uma carreira consolidada após 13 anos na Editora da USP para mergulhar no empreendedorismo. Vi uma oportunidade batendo na minha porta e decidi que era hora de ter meu negócio próprio, tornando-me uma franqueada da Morana. Escolhi o SuperShopping para a minha primeira loja e minha nova carreira como empresária deu certo, hoje tenho outras duas lojas da rede”, diz Rose Silva.

publicidade

“Venho de uma família tradicional italiana, a cozinha sempre foi meu lugar preferido em casa e aprendi a cozinhar com a mama. Não há lembrança melhor do que a de uma mesa farta com o perfume de uma comida gostosa”, lembra Luíz Sacchi, que começou a sua historia como empresário com uma franquia do Divino Fogão no SuperShopping.

Já a paixão pela vida e por café levou o casal Ademir Dantas e Maria do Carmo a abrirem uma Café do Ponto no coração do SuperShopping. “Nossa maior preocupação era o que fazer na nossa aposentadoria e hoje temos muito orgulho do que construímos. Estamos sempre atentos às novidades e tendências”, afirma o casal. Ademir, que defende o bom e velho “grão parrudo e com densidade”, enquanto a esposa prefere o expresso.

Marcas apreciadas pelo público como Divino Fogão, Morana e Café do Ponto abriram as portas em Osasco junto com o SuperShopping ainda em 2005. De lá para cá, o shopping center também foi o primeiro a trazer pela primeira vez à região o restaurante Coco Bambu, a livraria Saraiva, a Starbucks e outras das lojas preferidas do mercado.

Empreendimento premiado e comprometido com o meio ambiente

O shopping center também é pioneiro na adoção das melhores práticas sócio-ambientais. O empreendimento possui um Programa de Gerenciamento de Resíduos, que distingue os resíduos que são direcionados para reciclagem para reduzir o volume enviado ao aterro sanitário.

O espaço também é ponto de entrega voluntária de logística reversa de eletrônicos, viabilizando a coleta de resíduos ao setor empresarial, o que permite o reaproveitamento no ciclo produtivo para outra utilização e possui coletores ambientais produzidos com bitucas descartadas e recicladas que retornam ao meio ambiente através de revestimentos vegetais para não agredi-lo.

As iniciativas incluem ainda práticas de educação ambiental e parcerias com instituições oficiais locais e com organizações não-governamentais para doações e ações de engajamento para solidariedade na região.

Toda essa trajetória marcada pela inovação, pelo ambiente acolhedor e confortável e pela atenção ao meio ambiente e à sociedade foi premiada este ano. O SuperShoping Osasco recebeu o prêmio Travelers Choice 2020, conferido pela Tripadvisor com base em um ano inteiro de avaliações de quem frequenta o shopping center.