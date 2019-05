Atento tem centenas de vagas abertas; confira como se candidatar

A Atento, maior provedora de serviços de gestão de clientes e terceirização de processos e negócios (CRM/BPO) na América Latina, anunciou nesta semana a abertura de 2.475 vagas de emprego em todo o país. Na cidade de São Paulo, são 665 vagas de operador de atendimento.

Para a área de trade marketing, são 237 vagas abertas em 45 cidades da região metropolitana, interior e litoral, para os cargos de Consultor, Supervisor de Serviços Presenciais, Promotor e Assistente de Vendas. Os candidatos devem ter idade acima dos 20 anos, experiência com vendas externas (porta a porta), veículo próprio e disponibilidade para viagens.

Para todas as posições a Atento tem como exigência a conclusão do ensino médio. A companhia também espera que os candidatos tenham bom vocabulário, boa dicção, fluência verbal, desenvoltura no relacionamento interpessoal, dinamismo, conhecimentos em informática e habilidade em digitação.

Publicidade

De acordo com a empresa, o salário é compatível com o mercado e como benefícios são oferecidos vale-alimentação, vale-refeição, auxílios creche e criança especial e todas as especificações da CLT. Profissionais de Trade Marketing contarão, ainda, com ajuda de custo para deslocamentos.

Todas as oportunidades estão disponíveis para pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados da Previdência Social.

Como se candidatar

Publicidade

É possível se candidatar até domingo, 2 de junho, enviando e-mail para [email protected] (vagas operacionais) ou [email protected] (vagas de trade marketing), com currículo, nome, cidade, telefone e DDD, ou pelas redes sociais da Atento: Facebook (www.fb.com/AtentoRecrutamento) e Telegram (@AtentoRecrutamento).

…..

Leia também:

Com 184 vagas, novo concurso público em Osasco abre inscrições dia 7 de junho

Publicidade

Confira vagas de emprego abertas no Walmart em Barueri e Osasco

Mais de 1.700 vagas em concurso público na Prefeitura de SP