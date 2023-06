Atirador que matou jovem após briga no Rochdale é linchado e preso

O jovem Enzio Miguel Alves da Costa, de 21 anos, foi morto com três tiros após sair de um bar, na rua Cuiabá, no Jardim Rochdale, em Osasco. O crime aconteceu no domingo (4).

O autor dos disparos identificado como Relisson Fernandes Chaves, de 22 anos, tentou fugir, mas acabou sendo agredido por populares e preso em seguida. Segundo reportagem do SBT, a confusão teria começado após um empurrão entre Enzio e Relisson, que foi embora do estabelecimento junto com a namorada.

Em depoimento à polícia, a namorada do atirador contou que ele teria dito que “encheria [Enzio] de bala”. Pouco tempo depois, Relisson voltou com uma arma na mão, segundo a polícia, já na intenção de cometer o crime.

Enzio foi atingido por três disparos de arma de fogo, sendo um na testa, outro na virilha e no tórax. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma câmera de monitoramento registrou o crime.

A família da vítima pede por justiça. Relisson foi detido e vai responder por homicídio qualificado com agravante por motivo fútil.