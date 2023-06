Frota de Osasco ganha cinco novos ônibus 0 km com ar-condicionado

A Viação Urubupungá fez a entrega oficial de cinco novos ônibus zero quilômetro para atender as linhas municipais de Osasco, na última semana. Os novos coletivos são da marca Mercedes-Benz, modelo Of 1724, carroceria Caio Apache Vip, com motor eletrônico dianteiro Euro 5, que oferece um melhor desempenho e menor índice de emissão de poluentes.

publicidade

O prefeito Rogério Lins (Podemos), acompanhado de representantes da empresa e da CMTO (Companhia Municipal de Transportes de Osasco), do secretário da Casa Civil, Ribamar Silva, e do chefe de gabinete, Fábio Grossi, vistoriou os novos ônibus.

“Além de renovar a frota com veículos zero quilômetro, os novos coletivos vão garantir mais agilidade e qualidade no serviço oferecido aos usurários”, disse o prefeito, na ocasião.

publicidade

Os novos carros também contam com carregadores USB para carregar celulares, tablets, elevador de acessibilidade e sistema de suspensão pneumática, que proporciona menores níveis de ruídos.