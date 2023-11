Atleta de Osasco é campeão mundial de levantamento de peso

O atleta Adriano Mutante, 40 anos, representante do Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte de Osasco (Serel), sagrou-se campeão da categoria 110 a 125kg do Campeonato Mundial de Powerlifting GPA/IPO (levantamento de peso modalidade supino), realizado no último dia 12 em Itanhaém/SP.

publicidade

A competição contou com a participação de 300 atletas de diversos países, como Argentina, Bolívia, Colômbia, Índia, Islândia, Paraguai, Rússia e Uruguai.

Mutante conseguiu levantar 205kg, consagrando-se campeão mundial, seguido de Argentina e, novamente, Brasil, com 200kg.

publicidade

“Estou muito feliz em alcançar a minha meta, o de campeão mundial, representando o município. Osasco sempre foi e permanecerá a capital do esporte, pois aqui o atleta tem reconhecimento e incentivo”, mencionou Adriano.

publicidade