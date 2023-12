Atleta osasquense fecha o ano com chave de ouro no Muay Thai

A atleta de Muay Thai Bárbara Aranda, representante do Bolsa Atleta de Osasco, brilhou no Campeonato de War Muay Thai Fight, realizado na zona sul de São Paulo, no último dia 26.

A competição reuniu aproximadamente 30 atletas divididos por categorias e faixas etárias. Bárbara Aranda competiu na categoria 48 kg, disputou uma luta casada duríssima e após cinco rounds de dois minutos sagrou-se campeã.

Este ano a atleta conquistou outros dois títulos importantes para a carreira: o War Muay Thai Fight, em julho, e o Super Girls de Muay Thai, em março, no Portuários Stadium.

“Finalizamos o ano com quatro lutas e quarto vitórias, um cinturão conquistado e três troféus importantes em competições renomadas no país. Sem dúvida é um momento muito especial, fruto de muito trabalho”, comemorou o técnico Gil Souza.