Jandira abre inscrições para creches

Estão abertas as inscrições para creches, berçário I e II, além do maternal I e II em Jandira. As vagas serão oferecidas para crianças de 6 meses a 3 anos.

Os interessados devem fazer a inscrição exclusivamente através do site: educjandira.sp.gov.br.

Para fazer a inscrição os pais ou responsáveis legais vão precisar de:

Certidáo de nascimento da criança;

Comprovante de residência, em nome do pai, mãe, avós ou responsável legal;

Documento (CPF) do pai, mãe ou responsável lega1;

Comprovaçáo de renda.

A classificação para as vagas obedecerá os seguintes critérios: