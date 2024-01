Atletas de Barueri do Taekwondo e Karatê são destaques nacionais das modalidades

Dois atletas de Barueri, do Taekwondo e Karatê, foram destaques nacionais das modalidades em 2023. A professora e atleta da Secretaria de Esportes de Barueri, Marina Beatriz Oliveira, de 25 anos, encerrou o ano como a 1ª colocada no Ranking Nacional de Taekwondo (categoria acima dos 73kg), conquistando o topo no cenário esportivo brasileiro.

Bia é vice-campeã brasileira de taekwondo. “Barueri foi crucial nesse processo. A Secretaria de Esportes está de parabéns, pois é tudo pensado no melhor para os atletas, toda a estrutura física dos complexos esportivos, juntamente com os profissionais (preparadores físicos, nutricionistas, fisioterapeutas), são todos excelentes e nos incentivam a dar o melhor e chegar em lugares cada vez mais altos”, emociona-se a professora e atleta.

No Karatê, o professor e atleta Luan Caio, de 25 anos, foi convocado para integrar a Seleção Brasileira. Em outubro, ele representará o país no Mundial ITKF 2024, em Portugal. Em novembro, ele conquistou o vice-campeonato Panamericano de fukugo, no qual demonstrou maestria no Kata (formas) e Kumite (combate) em rodadas alternadas até a final.

