Inscrições para seletivas dos núcleos de arte de Barueri vão até dia 19

Terminam no dia 19 de janeiro as inscrições para as seletivas dos núcleos de dança, música e teatro da Secretaria de Cultura de Barueri.

publicidade

Veja os detalhes de cada seletiva:

DANÇA

Para ingressar no Núcleo de Dança de Barueri o interessado deverá participar do processo de seleção exigido, que tem por finalidade a avaliação da habilidade motora, cognitiva e musical do candidato, além da aptidão para a prática de ballet clássico, bem como do potencial técnico e artístico. Serão permitidos candidatos com, no mínimo, oito anos de idade completos até o dia da seletiva, e no máximo 18 anos.

publicidade

Inscrições nesse site.



MÚSICA

A idade mínima para inscrição é de nove anos completos até o ato do cadastro. Só é possível escolher uma das modalidades oferecidas. Ao longo do curso, como matérias transversais, o aluno também frequenta aulas de Teoria e Percepção, Canto Coral e Prática de Câmara e de Conjunto.

Os cursos de formação oferecidos são:

Bateria;

Canto popular;

Contrabaixo;

Guitarra;

Percussão popular;

Piano Erudito;

Piano Popular;

Sanfona;

Viola;

Violão popular;

Violino;

Violoncelo.

publicidade

Inscrições neste site.

TEATRO

O Núcleo de Teatro de Barueri (NTB) tem como objetivo capacitar os estudantes a interpretarem e representarem um personagem, uma situação ou ideia, diante de um público ou diante das câmeras e microfones, a partir de improvisação, atuação ou de um suporte de criação com texto, cenário, tema, entre outros. O candidato deve estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio e ter de 15 a 50 anos completos até o dia da seletiva.

publicidade

Inscrições neste site.

Todos os cursos são gratuitos e ministrados na Praça das Artes (Rua Min. Raphael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos).