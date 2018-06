Ato pró-Lula terá shows de Thaíde e Rincon Sapiência no Jardim Conceição

Quase 80 dias depois da prisão política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Comitê Popular Lula Livre realizará em Osasco um ato em defesa do provável candidato do PT à presidência da República. A atividade será realizada no sábado (23), a partir das 19h, na rua Clóvis Assaf, no Jardim Conceição, com intervenções culturais dos rappers Thaíde e Rincon Sapiência.

O ato também contará com a presença de várias lideranças políticas, como o presidente estadual do PT São Paulo e pré-candidato a governador, Luiz Marinho, o ex-prefeito de Osasco e atual secretário de Finanças e Planejamento do PT, Emidio de Souza, o deputado estadual Marcos Martins, entre outros.