Itapevi tem programação especial com telão e shows durante a Copa

A Prefeitura de Itapevi preparou uma programação especial para os jogos da Copa do Mundo 2018, com a transmissão de todas as partidas da competição na Praça 18 e ponto facultativo no município em dias de jogos da seleção brasileira.

Ao longo da Copa, a Praça 18 também terá food trucks e apresentações de música ao vivo nos dias de jogos do Brasil. Além disso, as avenidas Presidente Vargas e Rubens Caramez receberam decoração especial para o evento.

As ações terão custo zero para a Prefeitura, graças a uma parceria com a iniciativa privada, que poderá explorar a praça de alimentação da Praça 18 de Fevereiro ao longo do torneio.

”Vamos aproveitar a Copa para fazer com que o município seja referência de consumo e lazer”, diz Mauro Martins Jr., secretário de Desenvolvimento Econômico de Itapevi. “O aumento da circulação de pessoas na Praça vai fortalecer o comércio da nossa cidade”, afirma.

Ponto facultativo

Os serviços públicos municipais terão horário de funcionamento diferenciado nos dias de jogos da Seleção Brasileira.

A Prefeitura decretou ponto facultativo nas repartições públicas nos dias 22 (sexta-feira) e 27 de junho (quarta-feira, após às 12h), conforme o Decreto 5.364, publicado na edição 536 do Diário Oficial de Itapevi.

Nessas datas, as repartições públicas que realizam serviços em caráter essencial e de urgência à população irão funcionar em regime de plantão, de acordo com o critério definido por cada secretaria.

Caso a seleção brasileira se classifique para as demais fases do Mundial, serão editados novos decretos com a definição dos novos dias e horários de recesso.

Confira os dias de jogos da Seleção e shows na Praça 18:

Brasil x Costa Rica

22 de junho (sexta-feira) – 9h

Shows das 11h às 17h

Brasil x Sérvia

27 de junho (quarta-feira) – 15h

Shows das 12h às 15h