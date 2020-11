Ator de Osasco participa de novo comercial da Amanco

O ator Hermes Carpes, morador do Jardim Bela Vista, em Osasco, está no novo comercial da marca de tubos e conexões hidráulicas Amanco Wavin. De forma divertida e humorada, a produção fala dos produtos da empresa, que mudou de nome recentemente.

O ator osasquense recebeu o convite para participar do comercial, produzido com uma série de cuidados, em meio à pandemia. O desafio foi ainda maior, pois a sua quarentena começou no início do ano, quando contraiu uma bactéria que o levou para a UTI e quase o fez perder a vida.

“Passei por vários procedimentos cirúrgicos e estou com bolsa de colostomia até agora. Mas sempre deixei claro para todas as produtoras que trabalho que estava bem e preparado para retornar assim que retornasse as produções de audiovisual. E foi o que aconteceu”, explica Hermes, em entrevista ao Visão Oeste.

Voltar aos trabalhos foi um presente para o ator osasquense que, além do comercial da Amanco, já gravou o seu primeiro longa-metragem e a campanha do Pix para o banco Bradesco. “Foi tudo seguindo os rígidos protocolos de segurança e no set do comercial da Amanco não foi diferente. Eu era a única pessoa que podia tirar a máscara, mas só na hora em que as câmeras eram ligadas”, afirma.

Hermes conta que se virou com a ajuda de vizinhos para gravar o vídeo do teste para o comercial. “Passar neste teste era uma questão de honra, primeiro porque fiz plástica na área sacal e isto limitou meus movimentos de abertura de perna. Segundo que a música sugerida no teste era “Flashdance”. E eu gosto tanto dela que danço há seis anos no espetáculo ‘Não Sou Gordo, São Seus Olhos’. Meu desejo de passar era tanto que no final tudo deu certo”, continua.

Segundo o ator, que faz teatro há 10 anos, a equipe de produção chegou a comprar uma faixa de proteção para a barriga porque sabiam que ele iria fazer muitos movimentos. “Foram muito cuidadosos e atenciosos. Com uma equipe daquela não tinha como dar errado. Ainda tinha como parceiro um cachorro lindo que até sabia abrir o chuveiro. A campanha já está no ar e tem sido um grande sucesso”.

“Espero um dia poder retribuir tudo que Osasco tem feito por mim”, diz

Hermes Carpes nasceu em Porto Alegre (RS) e se mudou para o Rio de Janeiro aos 19 anos para investir ainda mais em sua carreira. Em 2016, recebeu o convite para dirigir os vídeos de campanha do então candidato a prefeito de Osasco Rogério Lins.

“Fui tão bem recebido aqui, conheci tantas pessoas especiais que se tornaram minha família que eu e minha filha decidimos fazer de Osasco o nosso lar. Também trouxe minha produtora cultural para cá”, conta o ator. “Uma vez eu tomei uma chamada de uma grande atriz aqui de Osasco chamada Maria da Paixão de Jesus. Ela disse ‘Você é de Osasco. Esta cidade te abraçou e você abraçou ela’. E ela tinha toda razão”, continua.

No início da quarentena, Hermes disponibilizou a sua peça de teatro “Não Sou Gordo, São Seus Olhos”, uma comédia em forma de monólogo, gratuitamente para quem quiser assistir na internet.

Ele já esteve no elenco de novelas da Rede Globo, do SBT e participou de comerciais das Casas Bahia, além de clipes musicais de Anitta, Luisa Sonza e MC Sapão. O ator aguarda ainda o lançamento nos cinemas de dois filmes dos quais está no elenco: “10 Horas Para o Natal”, de Cris D”amato, e “ Moscow”, de Mess Santos. “Também dou aula de atuação gratuitamente no Fundo Social de Solidariedade de Osasco, antes presencial e este ano online devido a pandemia”, explica.

Ele conta que tem ainda dois espetáculos escritos por Ronaldo Spedaletti, que já foram aprovados na Lei Rouanet e busca patrocínio. Além disso, vai gravar um longa metragem em Osasco no ano que vem. “Meu casamento com esta cidade e seus moradores será de grandes parcerias, amizades, amores e sucesso. Espero um dia poder retribuir tudo que Osasco tem feito por mim”, finaliza.

Hermes conta que está prestar a lançar o seu site, onde vai reunir os seus trabalhos. Para conhecer mais sobre o ator osasquense, basta acessar hermescarpes.com.br.