Ator de Osasco vai interpretar Silvio Santos em série

Mariano Mattos Martins, ator de Osasco, vai interpretar Silvio Santos na série que será produzida pela Fox sobre a vida do dono do SBT. A estreia da produção está prevista para o final do ano.

Na série, Mariano vai viver a fase jovem de Silvio Santos, que tomará boa parte da produção. O seriado também terá a participação de outros atores para apresentar outras fases do dono do SBT.

O ator osasquense esteve na série “O Escolhido”, da Netflix, e fez uma participação no filme sobre Hebe Camargo. Por dez anos, integrou o grupo Oficina, de Zé Celso, que brigou na Justiça com o dono do SBT pelo terreno onde os espetáculos são realizados, no bairro do Bexiga.

Publicidade

Atualmente, faz parte da Companhia Mundana, mas também esteve no elenco de peças como “Os Sertões” e “Acordes”.

A Fox está definindo o elenco da produção, que já conta com Pablo Sanábio, que esteve em novelas como “Totalmente Demais”, da TV Globo, e André Frateschi, que venceu uma das temporadas do “PopStar”.

…

Leia também: